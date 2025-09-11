Idoso morre carbonizado em casa durante incêndio em Itaquiraí

Um idoso, de 66 anos, morreu carbonizado após sua casa pegar fogo no Assentamento Santo Antônio, localizado na zona rural Itaquirai. O incêndio teria acontecido na madrugada desta quinta-feira (11).

Conforme o registro policial, a Polícia Civil foi acionada para atender um caso de incêndio em uma residência, sendo que uma pessoa teria falecido no imóvel. Diante da situação, a Perícia Técnica de Naviraí foi chamada para fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Ao chegar o local, os policiais conversaram com vizinhos, que passaram a identificação da vítima, que havia sido completamente carbonizada. Para as autoridades, os moradores contaram que o idoso morava sozinho no lote rural.

O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

