Idoso morre com falta de ar 3 meses após 'pegar' pneumonia em Campo Grande

Idoso, de 73 anos, morreu três meses após ser acometido por uma pneumonia no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande. Ele faleceu na tarde de segunda-feira (29).

Conforme o boletim de ocorrência, o filho da vítima detalhou que há aproximadamente três meses o genitor ficou acamado por conta da doença. Após ficar três semanas internado, ele recebeu alta e continuou o tratamento em casa, ainda sem sair da cama.

Ontem, os familiares notaram que a vítima estava com dificuldade para respirar e bastante ofegante. Diante da situação, acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), encaminhando o homem para a Santa Casa, onde teve o óbito constatado.

O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

