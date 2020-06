Idoso morre de politraumatismo após ser atacado por vaca em Jaraguari

O idoso Francisco da Silva Leal, morreu na madrugada desta quarta-feira (17), na Santa casa, um mês após ser atacado por uma vaca, dentro do Assentamento Harmonia, em Jaraguari.

Conforme informações da polícia, a vítima trabalhava há mais de um ano no sítio do irmão, quando no dia 18 de maio, Francisco foi até o campo para verificar os bovinos, quando foi atacado por uma das vacas, que estava com bezerrinho.

Um dos vizinhos teria presenciado o fato, e socorreu a vítima, enquanto ligava para atendimento médico.

Este mesmo vizinho levou a vítima em seu veículo que foi de encontro com a ambulância, que socorreu a vítima até o Hospital de Jaraguari, mas devido a gravidade do acidente, a vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande no mesmo dia.

Francisco chegou à Santa Casa com politraumatismo por animal de grande porte e ficou internado por um mês e veio a óbito ás 02h45min de hoje.

