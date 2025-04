Idoso morre dias após cair e quebrar a perna em Campo Grande

José Belchior Neto, de 96 anos, morreu 7 dias depois de cair e quebrar a perna ao ser chamado para tomar café da manhã com a filha no dia 22 de abril. Ele estava em casa quando ocorreu a queda.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso morava com a filha e estava aos seus cuidados desde o ano passado. Durante a manhã do dia 22, ela chamou José para fazer a refeição e ficou esperando até que ouviu um barulho alto vindo do quarto.

Ao verificar, a testemunha encontrou seu pai ao solo dizendo ter quebrado a perna. Ele foi socorrido por uma ambulância do Hospital da Unimed, para onde foi levado e ficou internado por 7 dias, até falecer na madrugada desta terça-feira (29).

Consta no boletim médico que José teve uma fratura no fêmur direito e chegou a passar por cirurgia. Para as autoridades, a filha do idoso explicou que ele tinha doença pulmonar crônica, arritmia cardíaca e nefropatia crônica.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

