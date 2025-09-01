Idoso morre dias após sofrer AVC e cair na cozinha de casa em Campo Grande

Guilherme Alves, de 72 anos, morreu ao ter um AVC (Acidente Vascular Cerebral), cair e bater a cabeça na cozinha de casa em Campo Grande. Ele estava internado desde o dia 18 de agosto, mas faleceu na noite de domingo (31).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima morava sozinha em casa, sendo que no dia 18 sofreu o AVC enquanto estava próximo a mesa da cozinha. Não chegou a ser informado como ele foi encontrado, no então, seu filho teria acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A equipe médica realizou o socorro e encaminhou Guilherme para a Santa Casa. No hospital, os médicos diagnosticaram que por conta da queda ele teve um TCE (Traumatismo Cranioencefálico) grave.

Por conta disso, precisou passar por uma cirurgia descompressiva e no decorrer da internação teve pneumonia e choque séptico, falecendo na noite de domingo.

O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

