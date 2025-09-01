Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idoso morre dias após sofrer AVC e cair na cozinha de casa em Campo Grande

Ele ficou quase 15 dias internado, mas não resistiu aos ferimentos

01 setembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Guilherme Alves, de 72 anos, morreu ao ter um AVC (Acidente Vascular Cerebral), cair e bater a cabeça na cozinha de casa em Campo Grande. Ele estava internado desde o dia 18 de agosto, mas faleceu na noite de domingo (31).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima morava sozinha em casa, sendo que no dia 18 sofreu o AVC enquanto estava próximo a mesa da cozinha. Não chegou a ser informado como ele foi encontrado, no então, seu filho teria acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A equipe médica realizou o socorro e encaminhou Guilherme para a Santa Casa. No hospital, os médicos diagnosticaram que por conta da queda ele teve um TCE (Traumatismo Cranioencefálico) grave.

Por conta disso, precisou passar por uma cirurgia descompressiva e no decorrer da internação teve pneumonia e choque séptico, falecendo na noite de domingo.

O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A vítima ainda não foi identificada
Polícia
Picadinho humano para viagem! Corpo é encontrado esquartejado dentro de mala na rodoviária
A vítima faleceu na calçada
Polícia
AGORA: Homem morre em calçada do Tiradentes após passar mal
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher é denunciada por maus-tratos contra a mãe idosa no Nova Lima
Neguinho está se recuperando em uma clínica
Polícia
'Orei muito', tutora relata desespero após 'Neguinho' ser atacado por pitbull em Campo Grande
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher liga para PM pedindo comida para denunciar agressão em Campo Grande
O homem destruiu o Uno com pedradas
Polícia
JD1TV: Após descobrir traição da esposa, 'corno' quebra o próprio carro no Nova Lima
O crime aconteceu na madrugada de sábado
Polícia
JD1TV: Vídeo mostra filho de policial aposentado sendo morto a tiros no Nova Lima
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Vítima perdeu muito sangue após o ataque. A imagem foi borrada devido à gravidade do ferimento
Polícia
Homem tem rosto dilacerado ao ser atacado por pitbull em Corumbá
O ataque aconteceu na manhã de hoje
Polícia
JD1TV: Pitbull ataca e arrasta cachorro para terreno baldio em Campo Grande

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Policia efetuou a prisão do suspeito
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso pelo Garras