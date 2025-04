Idoso morre dois dias após ser atropelado por adolescente na fronteira

O idoso Gregorio Nacial Yrala Sanguina, de 68 anos, morreu neste sábado (26) em Bella Vista Norte, no Paraguai, na fronteira com Bela Vista, dois dias após ser atropelado por um adolescente de 13 anos que pilotava uma moto.

Segundo o portal Dourados News, o adolescente que atropelou Gregorio também ficou ferido. Policiais chegaram a serem acionados e foram até o local do crime, mas familiares do menor de idade já haviam retirado a moto do local, contaram testemunhas.

No laudo médico assinado pelo legista da Polícia Nacional, César González, a causa da morte do idoso foi “traumatismo craniano grave”.

