Idoso morre em hospital após sofrer queimaduras ao tentar acender fogo na Capital

Jair de Souza Gois, de 70 anos, morreu durante o domingo (23) após ficar mais de 40 dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele sofreu queimaduras de segundo grau na tentativa frustrada de acender um fogo em uma latinha de cera no dia 10 de março.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho da vítima relatou que o pai chegou a colocar álcool dentro de uma latinha para acender um fogo e preparar uma café, mas ao riscar o fósforo, houve uma explosão e o fogo se alastrou sobre ele.

Amigos e familiares socorreram o idoso e conseguiram apagar as chamas, mas acionaram o Corpo de Bombeiros que encaminhou a vítima para o hospital com queimaduras de segundo grau no tronco.

No período em que ficou internado, Jair apresentou múltiplas infecções e não respondia mais aos tratamentos, tendo seu óbito constatado pela equipe médica no domingo.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como morte a esclarecer.

