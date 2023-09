Idoso morre em hospital dias após se envolver em acidente no Jardim Noroeste

O idoso Mario Franco, de 82 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (13) em decorrência de um traumatismo craniano que sofreu em virtude de um acidente de trânsito na manhã do dia 7 de setembro, na rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi admitida no hospital da Santa Casa no dia do acidente em estado grave ser atropelado por uma motociclista, enquanto estava em sua bicicleta, mas quase uma semana depois do ocorrido, acabou não resistindo aos ferimentos.

Conforme os registros policiais feitos na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, na manhã da última quinta-feira, o idoso e a motociclista seguiam pelo mesmo sentido da rua Vaz de Caminha, quando em determinado momento o ciclista, mesmo estando na direita da via, tentou atravessar a pista.

Ele foi atingido pela motocicleta que vinha logo atrás dele. A condutora ficou pelo local até a finalização dos trabalhos da Polícia Civil, Polícia Científica e Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, pois o acidente foi caracterizado como grave, por isso houve a mobilização das autoridades.

A perícia apontou que havia marcas do pneu da bicicleta na terra que cobria a rua, indicando que o ciclista teria atravessado a rua, o que teria causado o acidente. No dia do acidente, o filho da vítima recebeu as informações de testemunhas, que confirmaram a versão de que Mario tentou atravessar a rua sem observar o trânsito e que entrou repentinamente na via.

A morte foi registrada como a esclarecer, mas o primeiro boletim, feito ainda no dia 7, havia sido registrado como sinistro de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

