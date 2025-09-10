Idoso morre horas após cair dentro de casa em Campo Grande

Naor da Silva, de 68 anos, morreu depois de cair dentro de casa durante a tarde de terça-feira (9), no Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande.
Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído pela filha ao chegar em casa. Ao ver a cena, ela acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu Noar e o encaminhou para a para a Santa Casa, onde teve o óbito declarado pela equipe médica.
Ainda em seu relato, a testemunha explicou que a vítima fazia uso constante de bebidas alcoólicas e, por conta disso, acabava caindo com frequência.
Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.
