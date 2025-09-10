Menu
Polícia

Idoso morre horas após cair dentro de casa em Campo Grande

Ele foi achado pela filha, que chegou a acionar o socorro

10 setembro 2025 - 14h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Naor da Silva, de 68 anos, morreu depois de cair dentro de casa durante a tarde de terça-feira (9), no Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído pela filha ao chegar em casa. Ao ver a cena, ela acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que socorreu Noar e o encaminhou para a para a Santa Casa, onde teve o óbito declarado pela equipe médica.

Ainda em seu relato, a testemunha explicou que a vítima fazia uso constante de bebidas alcoólicas e, por conta disso, acabava caindo com frequência.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

