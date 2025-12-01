Menu
Polícia

Idoso morre horas após cair e bater a cabeça em Campo Grande

A suspeita é que ele tenha tido um aneurisma e por conta disso passou mal

01 dezembro 2025 - 14h53
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)
Um idoso, de 68 anos, morreu horas depois de cair ao sair de um carro na noite de domingo (30), no bairro Universitário, em Campo Grande. Ele faleceu na Santa Casa já durante a madrugada de hoje (1°).

Conforme o registro policial, a vítima estava acompanhada da esposa quando foi descer do veículo. No entanto, passou mal e acabou caindo, batendo violentamente a cabeça ao solo.

Vendo a situação, a filha do idoso acionou imediatamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o homem para Santa Casa.

Durante a internação, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e apesar das manobras de ressuscitação realizadas pela equipe médica, o paciente não resistiu e acabou falecendo.

Exames apontaram que ele tinha um hematoma subdural agudo e hemorragia subaracnoide, por conta disso, a suspeita é que ele tenha sofrido um aneurisma cerebral. Além disso, a vítima possuía histórico de comorbidades, incluindo diabete, hipertensão, stents, duas pontes de safena e problemas psiquiátricos.

O caso foi então registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

