Idoso morre horas apÃ³s ser atropelado em Ponta PorÃ£

Um idoso de 71 anos morreu após ser atropelado por um veículo, na manhã deste sábado (1º), na Rua Vital Brasil, em Ponta Porã – a 348 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a sobrinha relatou que o idoso saiu do serviço por volta das 5h30 e que durante o trajeto para a sua residência, ele empurrava uma bicicleta, quando de repente foi atropelada por um veículo, cujo condutor fugiu sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros a vítima e em seguida a encaminhou para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde ele deu entrada com traumatismo craniano e lesão pulmonar.

O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 20h15. A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança de residências próximas ao local do atropelamento para tentar identificar o motorista.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

