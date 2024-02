Idoso morre horas depois de cair e bater a cabeça no Jardim Colúmbia

Um idoso, de 64 anos, morreu horas depois de ser socorrido, ao cair enquanto podava um pé de manga na tarde de sexta-feira (24), no Jardim Columbia, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, durante a tarde de ontem ele estava cortando alguns galhos de um pé de manga quando acabou caindo. A cena foi vista por uma vizinha, que estava sentada nas proximidades e acionou o Corpo de Bombeiros.

Os militares estiveram no local e socorreram a vítima. O idoso chegou a ser levado para a Santa Casa, pois tinha um ferimento na cabeça. Porém, acabou falecendo horas depois na unidade de saúde.

O filho da vítima informou as autoridades policiais que ele usava uma prótese em um dos braços. Ele acredita que, por alguma razão, o pai tenha apoiado o peso do corpo na prótese, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

