Idoso morre na Santa Casa após ser atropelado pela namorada embrigada no Tijuca

Morreu na última segunda-feira (8), o motociclista Otávio Nunes, de 63 anos, que estava internado na Santa Casa de Campo Grande, após ser atropelado pela própria namorada, identificada como Irene da Silva Melo, de 63 anos, que dirigia seu veículo embriagada pela rua Cabo Verde, no Jardim Tijuca.

O acidente de trânsito aconteceu na madrugada de segunda-feira. Ele havia sido socorrido em estado gravíssimo por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), intubado e corria risco de morte naquele momento.

O JD1 Notícias havia informado anteriormente que a vítima teve perda de massa encefálica e sofreu um traumatismo cranioencefálico, além de uma hemorragia na cabeça.

A reportagem ainda soube que Otávio passou por vários procedimentos no hospital, porém, seu quadro de saúde era considerado bastante delicado. O irmão da vítima é quem procurou a delegacia, na tarde de terça-feira (9), para relatar o falecimento do idoso em decorrência das lesões provocadas no acidente.

A tipificação do acidente mudou no registro do boletim de ocorrência. Antes, o caso era tratado como praticar lesão corporal na direção de veículo automotor, mas agora, com a morte do idoso, o caso passa a ser tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool.

A idosa também havia sido autuada por corrupção ativa, por tentar subornar um policial militar, e conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Acidente - Segundo o boletim de ocorrência do acidente, a idosa dirigia um Chevrolet Corsa Classic pela rua Cabo Verde no sentido norte ao sul, quando acertou o motociclista, que vinha no sentido oposto da via, causando uma colisão frontal.

Liberação da Justiça - Irena passou por audiência de custódia na manhã de terça-feira e recebeu liberdade provisória da Justiça de Mato Grosso do Sul. O juiz de direito Aluizio Pereira dos Santos, leva em consideração a residência fixa, o bom comportamento da suspeita, que não tem passagens.

Porém, o juiz decidiu aplicar medidas cautelares e pediu a liberação da idosa da cela da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

As medidas cautelares impostas na audiência de custódia foram: comparecer mensalmente para informar e justificar sua ocupação e comprovar seu endereço e recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h às 6h e em período integral nos dias de folga.

