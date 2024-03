Idoso morre na Santa Casa dias depois de ser espancado em Anastácio

Ademir Sebastião dos Santos, de 62 anos, morreu durante a tarde de domingo (10), após ficar oito dias internado na Santa Casa de Campo Grande. As agressões aconteceram no bairro Humbelina, em Anastácio, durante a noite do dia 2 de março. O autor foi preso já no dia seguinte.

Conforme as informações da Polícia Civil, inicialmente, a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), após receber informações sobre a entrada de um homem com lesão na cabeça, no hospital de Anastácio.

Em decorrência da gravidade dos ferimentos, o paciente foi encaminhado para o Hospital Regional de Aquidauana e posteriormente para a Santa Casa de Campo Grande, onde morreu neste domingo.

A Polícia Civil apurou que Ademir e o autor tiveram uma briga no dia do crime, quando a vítima foi agredida com socos, chutes e pauladas.

Depois das agressões, o autor chegou a fugir. No dia seguinte, quando foi localizado, ele tentou correr ao ver os policiais, resistindo à prisão, mas foi contido, algemado e levado para a Delegacia de Anastácio, onde foi formalizado o flagrante.

O caso foi registrado como homicídio simples e resistência.

