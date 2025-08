Idoso morre queimado ao dormir com cigarro aceso no sofá de casa em Campo Grande

Idoso, de 69 anos, morreu ao ter 90% do corpo queimado durante um incêndio ocorrido na madrugada de terça-feira (5), no Bairro Jardim Sayonara, em Campo Grande. A suspeita é que ele tenha dormido com o cigarro acesso.

Conforme o boletim de ocorrência, a filha do idoso procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) relatando que a casa do seu pai pegou fogo durante a madrugada. Por conta disso, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

No hospital, ele passou por vários procedimentos, sendo estabilizado. Porém, acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Ainda segundo o relato da jovem, o idoso era fumante. Por conta disso, acredita que ele pode ter dormido no sofá, com um cigarro aceso, sendo essa a causa inicial do incêndio. Além da suspeita, ela detalhou que sei pai não tem inimizade com ninguém e desconhece que ele tenha sido ameaçado recentemente.

Diante da situação, o caso foi registrado morte decorrente de fato atípico e incêndio.

