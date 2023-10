Idoso morre queimado dentro de casa em Jaraguari

Idoso, de 60 anos, morreu ao ser carbonizado dentro de casa no Assentamento Estrela, em Jaraguari, durante a noite de domingo (29). Uma vela teria causado o incêndio.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima morava sozinha no imóvel há aproximadamente 4 anos e a casa era cedida pela família das testemunhas, que moravam em outra residência no mesmo terreno.

Ontem a energia elétrica do Assentamento acabou por volta das 16h. Testemunhas contaram que a vítima fatal chegou às 20h, quando o lugar ainda estava sem luz. Já perto do começo da madrugada, cerca de 23h, o marido da mulher levantou para ligar os eletrodomésticos porque a energia tinha voltado. Neste momento, ele ouvindo barulhos de vento e estalos vindos do lado de fora da residência.

Ao verificar o que estava aconteceu, viu o clarão do fogo e as chamas tomando conta da casa ao lado. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado, mas como as equipes se deslocaram de Campo Grande o Assentamento, acabaram demorando cerca de 40 minutos.

O incêndio foi controlado e ao entrar no local, encontraram a vítima caída no banheiro apenas de cueca. Equipes da Polícia Militar, Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e incêndio, na Delegacia de Polícia Civil.

