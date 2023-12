Idoso morre seis dias após ser atropelado por moto no Jardim São Lourenço

Idoso, de 75 anos, que não teve sua identificação divulgada, morreu no final da manhã deste domingo (10) na Santa Casa de Campo Grande, seis dias após ser atropelado por uma motocicleta em uma avenida no Jardim São Lourenço.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima explicou para a polícia que ela e seu pai estavam realizando a travessia da rua, quando em determinado momento, o idoso foi atingido por uma moto, no qual a condutora permaneceu pelo local.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa, mas ficou em coma nos últimos dias e neste domingo, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ainda conforme o registro policial, a filha disse que a condutora da motocicleta, de 55 anos, não manteve contato com a família. Porém, durante a semana, a mulher que pilotava a moto, entrou em contato com a filha da vítima, no entanto, bloqueou a conversa e não teve mais contato.

A filha do idoso salienta que a Polícia Militar de Trânsito esteve no local e realizou o atendimento da ocorrência. A filha da vítima ainda pontuou que se compromete a apresentar imagens do acidente na delegacia.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia de plantão.

