Polícia

Idoso morre sem cirurgia e família acusa omissão médica por falta de salário na Santa Casa

Vítima estava com uma fratura na mão e precisava de intervenção cirúrgica após queda no Centro Especializado para Idosos

17 janeiro 2026 - 12h50Luiz Vinicius
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internadaHospital da Santa Casa, onde vítima está internada   (Divulgação)

Idoso, de 87 anos, morreu nesta sexta-feira, dias após sofrer uma queda em uma casa de repouso em Campo Grande, e a família denuncia que a morte pode estar relacionada à recusa de um médico em realizar um procedimento cirúrgico na Santa Casa, supostamente por falta de pagamento de salários pela instituição.

O sobrinho da vítima relatou que o idoso residia no Centro Especializado para Idosos, no Monte Castelo, e que a vítima sofreu uma queda dentro da instituição e, após o acidente, foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

Segundo o boletim, a UPA não conseguiu realizar exames de imagem porque o aparelho de raio-x estaria estragado. Diante da situação, o paciente foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande. No hospital, foi constatada uma fratura em um dos dedos da mão esquerda, lesão que, conforme informado à família, exigia intervenção cirúrgica.

O sobrinho da vítima afirmou à polícia que tomou conhecimento de que o médico responsável pelo atendimento teria se recusado a realizar a cirurgia. Segundo ele, a negativa teria ocorrido por dois motivos: a falta de recebimento de salários por parte da Santa Casa e a inexistência de sala disponível para o procedimento. O nome do profissional não foi informado.

O familiar também relatou que solicitou acesso ao prontuário médico do idoso, mas que o pedido teria sido negado pela unidade hospitalar.

O caso deverá ser investigado para esclarecer as circunstâncias da morte, bem como eventuais responsabilidades relacionadas ao atendimento médico prestado ao idoso.

