Idoso morre sentado na varanda da casa da irmã em Anhandui

Um idoso, de 60 anos, faleceu sozinho, sentado na varanda de casa, durante a tarde de sábado (10), no distrito de Anhandui, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima morava com a irmã há 10 anos, pois tinha deficiente mental. A testemunha contou que a rotina do irmão era ficar sentado na varanda, fazendo suas refeições.

Ontem, ele acordou e foi para o local, onde tomou café. Enquanto isso, a mulher foi para dentro, fazer sua refeição até que estranhou o silêncio, uma vez que a vítima era muito barulhenta.

Ao sair para olhar o irmão, ela o encontrou sem sinais vitais. A Polícia Militar foi acionada, junto com o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constou o óbito do homem.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

