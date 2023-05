Idoso morre um dia após cair e bater a cabeça dentro de casa

Anestor Nunes De Souza, de 83 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande durante a manhã desta terça-feira (16) após cair e bater a cabeça. Ele estava em casa, na cidade de Coxim, quando o acidente aconteceu.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo filho, de 53 anos, Anestor estava no quarto quando decidiu ir para a varanda da residência. No caminho, ele acabou escorrendo e caiu, batendo com a cabeça no chão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas como estava demorando demais o filho da vítima optou por levá-lo de carro até o hospital do município. Ao dar entrada, Anestor precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado por um dia.

Na manhã de hoje, ele acabou não resistindo ao ferimento na cabeça e faleceu. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

