Idoso morre um mÃªs apÃ³s bater motocicleta em cavalo em Porto Murtinho

Idoso, de 63 anos, identificado como Antônio Lopes de Oliveira, morreu no final da noite deste sábado (15), após não resistir a complicações em virtude de um acidente envolvendo a motocicleta que ele pilotava e um cavalo, em Porto Murtinho.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima sofreu o acidente no dia 16 de fevereiro deste ano em uma chácara. Ele foi socorrido com algumas fraturas e foi transferido para a Santa Casa, em Campo Grande.

Ele chegou a ser liberado no dia 20 de fevereiro, mas retornou para o hospital no dia 23, reclamando de dores e ficou internado desde então.

Antônio não resistiu a complicações do acidente e faleceu neste sábado.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

