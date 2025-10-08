Idoso morre um mês depois de cair dentro de casa em Campo Grande

Idoso, de 73 anos, morreu mais de um mês depois de cair dentro de casa e quebrar o fêmur, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Ele faleceu na manhã de terça-feira (7).
Conforme o registro policial, o filho da vítima detalhou que ele estava em casa quando caiu no dia 30 de agosto. Após cair, o idoso foi socorrido e encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) antes de ser transferido para Santa Casa.
No decorrer da internação no hospital, ele teve crises convulsivas, insuficiência renal, hemodiálise e outros. Na manhã de ontem, o idoso teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.
O caso acabou sendo registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.
