Polícia

Idoso morre um mês depois de cair dentro de casa em Campo Grande

Ele estava internado na Santa Casa com uma fratura no fêmur

08 outubro 2025 - 15h41Brenda Assis
Santa Casa da CapitalSanta Casa da Capital   (Foto: Reprodução)

Idoso, de 73 anos, morreu mais de um mês depois de cair dentro de casa e quebrar o fêmur, no Jardim Santa Emília, em Campo Grande. Ele faleceu na manhã de terça-feira (7).

Conforme o registro policial, o filho da vítima detalhou que ele estava em casa quando caiu no dia 30 de agosto. Após cair, o idoso foi socorrido e encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) antes de ser transferido para Santa Casa.

No decorrer da internação no hospital, ele teve crises convulsivas, insuficiência renal, hemodiálise e outros. Na manhã de ontem, o idoso teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

O caso acabou sendo registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

