Idoso mostra pênis para menina de 10 anos

Um homem, 71 anos, foi levado para a delegacia após ser acusado de mostrar o pênis para uma menina de 10 anos, nesta segunda-feira (18), em Corumbá. A menor havia ido comprar pão e na volta foi assediada pelo idoso.

De acordo com a vítima, na volta para casa, ao passar em frente à residência do suposto autor, ele estaria encostado em uma grade e chamou a menor, no momento em que a garota olhou, ele teria abaixado o short e mostrado seu pênis e falado para ela não contar para ninguém.

A menor sai correndo e relatou o acontecido para a mãe, que foi até a casa do idoso pedindo explicações, mas ele teria negado o crime todo momento. A Polícia Militar foi chamada, ao questionarem o autor novamente, ele disse ter problemas urinários e possivelmente a menor o teria visto urinando em frente de casa, já que ele não conseguiria segurar a vontade.

O idoso foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Deixe seu Comentário

Leia Também