Idoso passa mal, é socorrido pela filha e morre no hospital

Hideki Norimatsu, de 74 anos, morreu após passar mal e ser levado para o hospital na sexta-feira (18) e passar dias internado. Ele seria morador de Chapadão do Sul, mas acabou sendo levado para a Santa Casa de Campo Grande, devido a gravidade de seu estado de saúde.

Conforme o boletim de ocorrência, a filha do idoso teria recebido uma ligação de seu pai durante a madrugada informando que não estaria passando bem. Ao chegar na residência, notou que ele estava passando mal e de imediato o levou para o hospital da cidade.

Depois de alguns exames, as equipes médicas decidiram que ele precisaria ser levado para Campo Grande, para realizar um procedimento no coração. A filha então se deslocou de ambulância com o pai para a Capital, onde foram encaminhados direto para a Santa Casa.

Momentos após dar entrada no hospital e preencher a ficha médica de Hideki, a filha não chegou o viu mais. Enquanto estava por noticias, a mulher acabou indo até a casa de seu irmão, para descansar.

Já após retornar para o hospital, acabou sendo informada que seu pai não teria resistido e acabou falecendo.

Com orientação da equipe médica, a filha de Hideki procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como morte a esclarecer.

