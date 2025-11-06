Idoso perde R$ 112 mil ao cair no golpe do falso advogado em Dourados

Um idoso, de 62 anos, morador de Dourados, procurou a Polícia Civil nesta quarta-feira (5) após ser vítima de um golpe de estelionato e perder R$ 112 mil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens via WhatsApp de um homem que se apresentou como seu advogado. O golpista afirmou que havia obtido uma decisão favorável em um processo contra o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e que para liberar os valores, seria necessário pagar taxas e custas judiciais.

Confiando nas informações, o idoso fez três transferências bancárias, totalizando o valor informado. Ele só percebeu que havia sido enganado quando o falso advogado desapareceu.

A vítima apresentou à polícia cópias dos comprovantes das transferências e do histórico das conversas com o golpista. O caso foi registrado como estelionato e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também