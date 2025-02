Idoso perde R$ 47 mil em golpe em nome Magazine Luiza e Bradesco na Capital

Se passando por atendentes da loja Magazine Luiza e do banco Bradesco golpistas fizeram mais de R$ 47 mil em empréstimo em nome de um idoso de 75 anos, morador do Jardim São Lourenço em Campo Grande.



Conforme relatado pela vítima no dia 31 de janeiro ele recebeu uma ligação de um suposto vendedor da loja Magazine Luiza, dizendo que seu sobrinho foi ao local comprar uma televisão. Em seguida o autor falou que uma pessoa do Banco Bradesco ligaria para vítima, pois se tratava de um golpe.



Logo depois a vítima recebeu a ligação de um homem que se identificou como Juliano Lopes, gerente do setor jurídico do Banco Bradesco informando que estava atrás da quadrilha e iria ajudar a vítima a resolver o problema.Os supostos gerente informou que a vítima deveria ir ao banco no dia 4 de fevereiro cancelar o cartão e o empréstimo feito em seu nome e que um novo cartão seria feito no prazo de três dias.



Foi quando no último sábado (8) a vítima foi até o banco retirar o extrato e viu que foram realizados, de forma não autorizada, três empréstimos em seu nome nos valores de R$ 7.889, R$ 4 mil e outro no valor de R$ 35 mil, totalizando um prejuízo de R$ 47.259 mil.



Após descobrir a fraude a vítima ligou na central do seu cartão de crédito e realizou o cancelamento dele. O caso foi registrado como fraude eletrônica na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande.

