Idoso quase morre asfixiado com fumaça durante princípio de incêndio em Rio Brilhante

Um idoso, que não teve o nome divulgado, escapou por pouco de morrer asfixiado durante um incêndio ocorrido na casa em que mora, localizado na cidade de Rio Brilhante. O caso aconteceu durante a noite de terça-feira (29).

Conforme as informações divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, os militares do 20° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, foram acionados após vizinhos virem muita fumaça saindo da residência da vítima.

Ao chegar, os militares encontraram o imóvel trancado com cadeado. Por conta disso, precisaram arrombar a tranca para entrar. Já dentro da casa, avistaram uma panela em cima do fogão e uma grande quantidade de fumaça tomava conta do local.

Para conter o principio de incêndio, o fogão foi desligado e iniciado o protocolo para fazer a retirada da fumaça do espaço. Enquanto isso, foi realizada uma varredura pela residência, onde os militares encontraram o idoso se debatendo sobre a cama por conta da falta de oxigênio, provavelmente por inalar muita fumaça que estava dentro do quarto.

Ele foi socorrido e levado para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.

