Idoso que aparece dando pauladas em cadela é detido e liberado pela polícia

O idoso que agrediu uma cadela a pauladas na manhã do último domingo (13) em Paranaíba, foi detido por maus-tratos e após depoimento na 1° Delegacia de Polícia Civil, acabou liberado.

A denúncia partiu de populares que não aguentavam mais ver as agressões a cadela de porte médio, eles gravaram um vídeo no qual o acusado aparece amarrando a cachorra em uma lixeira e dando pauladas na mesma. O vídeo viralizou e teve grande repercussão no município, chegando à divulgação a nível estadual.

A detenção do idoso foi divulgada pelo site JPNews, mas o mesmo não teve a identificação revelada.

O caso foi registrado na rua Sebastião da Palma Oliveira, bairro Jardim Primavera conhecido como “Portelinha”. O vídeo contendo a denúncia chegou a mais de 5 mil visualizações e centenas de compartilhamentos.

Em conversa com Sonaira Silva, presidente da "Amigos dos Animais" de Paranaíba (AMA) foi dito que a denúncia chegou no mesmo dia, e que o proprietário da cadela se recusou a entregar o animal. A associação teve de acionar o corpo jurídico para fazer o resgate. A polícia militar também foi acionada.

Conforme a presidente da AMA, a cadela será tratada e já tem uma pessoa com interesse em adotar.

O idoso deve responder em liberdade pelo crime de maus-tratos.

Veja vídeo:

