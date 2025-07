Idoso que colidiu com vacas na BR-060 morre em hospital da Capital

O idoso identificado como Elio Maciel de 64 anos, faleceu na noite de ontem (26), na Santa Casa de Campo Grande, após passar duas semanas internado devido a um acidente com vacas em na BR-060.



De acordo com o boletim registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorre quando a vítima trafegava no trecho do quilômetro 437, sentido Nioaque a Sidrolândia quando bateu no gado que estava na pista.



Devido a colisão, o motociclista foi jogado do outro lado da pista e socorrido para o hospital em Sidrolândia, mas devido a gravidade dos ferimentos, acabou sendo encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.



A vítima faleceu na noite de ontem, com óbito constatado pela equipe médica.



