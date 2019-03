Idoso que ficou preso Ã s ferragens em acidente, morre na Santa Casa

Alípio Rodrigues, 81 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (11) após colidir o carro em um semáforo. O acidente aconteceu próximo ao centro e o homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel à Urgência (Samu).

O idoso estava em um veículo Del Rey e seguia sentido bairro-centro, quando perdeu o controle do veículo e bateu em um semáforo na frente a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems). A intensidade da batida fez com que carro parasse na contramão próximo a uma churrascaria.

O homem ficou preso entre as ferragens e foi socorrido pelo Samu, sendo encaminhado em seguida para Santa Casa. Alípio não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de cinco horas depois do acidente, que aconteceu na manhã de ontem (11).

