Idoso que matou o vizinho a tiros é preso em MS

Um idoso, de 85 anos, que matou o vizinho Wagner Roberto Benetão, de 54 anos, a tiros foi preso durante a manhã de segunda-feira (30), pela Polícia Civil, por intermédio das Delegacias de Juti e Caarapó.

Conforme as informações policiais, o homem é acusado de matar o vizinho no dia 7 de setembro, na zona rural de Juti. As investigações apontam que o idoso atingiu Wagner com um tiro de arma de fogo, calibre .32, na região do tórax.

A motivação para o homicídio seria uma discussão banal sobre animais que estariam atravessando as propriedades vizinhas.

O autor será indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, permanecendo preso, à disposição da Justiça.

