Idoso que morreu afogado era otorrinolaringologista e fez aniversário há 2 dias

Foi identificado como Jorge Hirosi Maegawa, de 82 anos, o idoso que morreu afogado na piscina de uma residência na noite desta sexta-feira (26), no bairro Jardim dos Estados. Ele havia completado mais um ano de vida na quarta-feira (24) e atuava como otorrinolaringologista.

A reportagem do JD1 Notícias apurou que a vítima foi encontrada por familiares boiando na piscina do imóvel. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tentaram realizar reanimação por alguns minutos, mas sem sucesso.

Maegawa era profissional há bastante tempo em Campo Grande e seu consultório fica na Avenida Mato Grosso, na região da Vila Célia.

Outra situação que a reportagem apurou é que o médico comemorou seu aniversário há dois dias com sua família. Parentes estão no local do acidente e estão bastante abalados com a notícia.

Até o momento não há informações sobre como o idoso teria se afogado ou quais circunstâncias levaram ao seu afogamento.

A Polícia Civil e a Polícia Científica são aguardadas no local para iniciar a investigação do caso e realizar a liberação do corpo.

Deixe seu Comentário

Leia Também