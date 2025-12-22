Idoso que morreu em acidente tinha 81 anos e viajava com o filho em MS

O idoso que morreu durante um grave acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (22), na MS-156, entre o distrito de Piraporã e Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande, foi identificado como Nelson Batista da Silva, de 81 anos.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, Nelson era passageiro de um carro quando seu filho, de 60 anos, perdeu o controle de direção, saiu da pista e acabou batendo contra uma árvore.

Para os policiais, o condutor contou que trafegava a aproximadamente 90 km/h no momento do acidente, os dois utilizavam cintos de segurança quando a colisão aconteceu.

Ainda segundo o site, o condutor de uma caminhonete que passava pela região prestou socorro às vítimas e as encaminhou para o hospital. Apesar disso, Nelson não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A Polícia Civil foi acionada, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

