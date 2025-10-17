Menu
Menu Busca sexta, 17 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Idoso roubado e agredido por morador de rua morre em Campo Grande

Caso foi registrado como roubo qualificado, se dá violência resulta morte, ou seja, um latrocínio

17 outubro 2025 - 14h00Luiz Vinicius
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

O idoso, de 82 anos, identificado como Antônio Souza de Deus, morreu durante a quinta-feira, dia 16 de outubro, após ser vítima de roubo, onde foram levados R$ 1,6 mil, e agressões por parte de um morador de rua, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, no último domingo, dia 12 de outubro.

A informação consta no boletim de ocorrência, onde aponta a complementação dizendo que o idoso faleceu quatro dias após o episódio. Inicialmente, o caso foi registrado como roubo, mas como houve a morte da vítima, caracteriza-se um latrocínio.

No dia do crime, o indivíduo, que não foi identificado até o momento, invadiu a residência de Antônio e passou a exigir dinheiro e desferindo socos e chutes contra o idoso.

A ação foi tão violenta que o idoso sofreu uma fratura nas pernas, onde foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa.

No entanto, na quinta-feira, Antônio sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Ele havia passado por uma cirurgia no dia 14 de outubro.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Polícia
Homem é preso por receptação após comprar produtos furtados em Campo Grande
Depac Dourados
Polícia
Mesmo sendo espancado durante briga, homem é preso pela Polícia Militar em Dourados
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Polícia
Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira
Polícia
Homem é encontrado morto e algemado na fronteira
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem aceita transportar cocaína por R$ 1 mil e acaba preso pelo Choque
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê morre no parto, família se revolta e funcionário de maternidade é agredido na Capital
Ciclista cai, passa mal e morre dias depois em Rio Brilhante
Polícia
Ciclista cai, passa mal e morre dias depois em Rio Brilhante
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é agredido e esfaqueado em briga no Centro de Campo Grande
Homem é preso por divulgação de vídeo íntimo e perseguição contra a ex em Três Lagoas
Polícia
Homem é preso por divulgação de vídeo íntimo e perseguição contra a ex em Três Lagoas

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé