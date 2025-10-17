Idoso roubado e agredido por morador de rua morre em Campo Grande

O idoso, de 82 anos, identificado como Antônio Souza de Deus, morreu durante a quinta-feira, dia 16 de outubro, após ser vítima de roubo, onde foram levados R$ 1,6 mil, e agressões por parte de um morador de rua, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande, no último domingo, dia 12 de outubro.

A informação consta no boletim de ocorrência, onde aponta a complementação dizendo que o idoso faleceu quatro dias após o episódio. Inicialmente, o caso foi registrado como roubo, mas como houve a morte da vítima, caracteriza-se um latrocínio.

No dia do crime, o indivíduo, que não foi identificado até o momento, invadiu a residência de Antônio e passou a exigir dinheiro e desferindo socos e chutes contra o idoso.

A ação foi tão violenta que o idoso sofreu uma fratura nas pernas, onde foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa.

No entanto, na quinta-feira, Antônio sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Ele havia passado por uma cirurgia no dia 14 de outubro.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

