Idoso se irrita com som alto do vizinho e tenta matá-lo a facadas em Ribas

Cansado de reclamar do som alto que o vizinho estava ouvindo, um idoso de 64 anos resolveu agir por conta própria e tentar mata-lo a facadas. O caso aconteceu no conjunto de casa onde os dois moram, na Rua Joaquim Honorato, região do Bairro São Francisco, em Ribas do Rio Pardo, na noite de sábado (2).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado, onde uma briga de vizinhos teria acontecido. Ao chegar, os militares encontraram a vítima sangrando, pois estava com um ferimento do lado esquerdo do tórax.

Quando questionada a vítima contou que vem tendo desavenças com o vizinho há algum tempo, pois escuta música alta quando está de folga e o idoso não gosta. Durante a noite de sábado, o homem estava chegando em casa quando foi surpreendido pelo autor, que teria se escondido em um lugar escuro para ataca-lo.

O ataque resultou em um ferimento no homem, que mesmo machucado conseguiu se desvencilhar de outras tentativas de golpe feitas pelo autor. Após isso, o idoso fugiu do local.

No entanto, acabou voltando enquanto a polícia realizava o atendimento da ocorrência. Ao ser abordado, ele chegou a resistir e fazer menção de que pegaria algo em seu bolso. Os militares precisaram pedir várias vezes para que ele tirasse as mãos do bolso, até que acatou as ordens jogando o canivete no chão.

O idoso foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil do município. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

