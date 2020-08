Idoso se tranca em banheiro pra escapar de agressões da namorada

Um homem de 62 anos, precisou se esconder no banheiro do próprio bar nesta quarta-feira (26) no Jardim Corcovado para fugir de constantes agressões e ameaças da companheira de 47 anos.

De acordo com a policia, o idoso estava em casa na noite de ontem, quando ele e a autora começaram abrigar, momento em que a namorada o agrediu com socos e chutes e jogou e o atingiu com uma pedra, e ainda tentou pegar um facão para feri-lo.

Já na manhã de hoje, a vítima levou a autora para a casa de uma amiga e se dirigiu ao bar do qual é proprietário e por volta das 8h, a namorada compareceu ao local aparentando estar embriagada e chutou, amassou e arrancou dos trilhos a porta do estabelecimento.

A vítima relata que se escondeu da autora e que sua enteada ligou no 190, e quando os policiais compareceram no local, o idoso pôde sair da banheiro e se deslocou até esta Delegacia de Polícia Cepol para registrar ocorrência.

A vítima ainda relatou que nunca revidou as agressões e que apenas a segurava para se defender, mostrando ainda uma lesão leve no braço esquerdo, devido a pedra jogada pela autora, e alegou que não suporta mais as agressões sofridas.

Deixe seu Comentário

Leia Também