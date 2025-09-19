Idoso sobe em árvore para fugir de ataque de cachorros em Nova Andradina

Idoso de 61 anos precisou ser socorrido após ser atacado por dois cachorros das raças bulldog e pitbull enquanto caminhava pela Rua Antônio Capuci, no Jardim Imperial, em Nova Andradina. O ataque aconteceu na manhã desta sexta-feira (19).

Conforme as informações policiais, o filho da vítima contou que o idoso estava na rua quando, ao passar na frente de uma casa, foi alvo dos animais. Durante o ataque, ele levou mordidas nas duas pernas.

Para conseguir escapar, ele precisou subir em uma árvore, até que recebeu a ajuda de um morador que passava pela rua.

A vítima sofreu ferimentos profundos, especialmente na panturrilha, e chegou a desmaiar em razão da queda de pressão. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional, onde permanece internado em observação médica.

Ainda segundo o registro policial, divulgado pelo Jornal da Nova, o neto da vítima tentou diversas vezes falar com o proprietário dos cães. Em contato posterior, o dono relatou que havia soltado os animais pela manhã e, logo depois, os recolheu, possivelmente no intervalo em que ocorreu o ataque.

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) teria sido informado e deve adotar as providências cabíveis. A Polícia Civil apura as circunstâncias do caso.

