Idoso suspeito de estuprar crianÃ§as Ã© preso e tem casa incendiada em Aquidauana

Durante um incêndio em uma residência na rua Veriano na noite de ontem (22), em Aquidauana, a Polícia Militar recebeu a informação de que o morador da casa teria abusado de crianças.



Conforme o site A Princesinha News, a sobrinha do idoso que mora na casa incendiada, informou aos policiais que o fogo tinha sido causado de forma intencional. Momentos depois, outra mulher surgiu dizendo que o homem havia assediado sua sobrinha de 9 anos. Outras crianças também teriam sido vítimas.



Familiares das crianças relataram ter ouvido gritos de socorro vindos da casa. A investigação revelou que o idoso havia atraído as crianças para dentro da residência, onde teria cometido o abuso.



As vítimas foram ouvidas pela Polícia Civil e receberam assistência do Conselho Tutelar. O idoso, que admitiu parte dos crimes, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde aguardará julgamento.

