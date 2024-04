Idoso tem costela quebrada pelo filho durante agressão em Aquidauana

Um idoso, de 61 anos, precisou ser hospitalizado depois de uma briga com o filho, de 31 anos, durante a noite do último domingo (7), na Rua Antônio Graça, região do bairro Nova Aquidauana, no município de Aquidauana.

Conforme o site A Princesinha News, os dois estavam brigando quando o rapaz jogou uma latinha de cerveja contra o pai. O idoso reagiu a tentativa de agressão e partiu para cima do filho, porém, apanhou feio.

Por conta da briga, ele teve uma costela quebrada. A Polícia Militar e o socorro foram acionados, atendendo a vítima e a encaminhado para o hospital local.

O rapaz foi conduzido até a Delegacia de Aquidauana para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

