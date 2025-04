Idoso tem morte encefálica declarada após cair e bater a cabeça em Campo Grande

Euclides Rodrigues, de 77 anos, morreu dois dias depois de cair e machucar a cabeça durante a tarde de sábado (26), em Campo Grande. Ele estava internado no Hospital do Proncor.

Conforme o boletim de ocorrência, o filho da vítima detalhou que seu pai estava em casa quando acabou caindo sozinho e machucando a cabeça. Porém, não chegou a ser levado rapidamente para o hospital.

Já durante a madrugada de domingo (27), o idoso estava passando mal quando foi levado para a unidade de saúde, onde ficou internado até falecer no final da tarde de segunda-feira (28).

Segundo o boletim médico, ele chegou com o ferimento na cabeça e chegou a passar por exames, além de realizarem a descompressão e a drenagem no cérebro de Euclides. No entanto, ele acabou tendo a more encefálica constatada.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

