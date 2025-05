Idoso tem perna esmagada por caminhão de lixo na Capital

Um idoso, de 74 anos, teve a perna esmagada ao ser atropelado por um caminhão de lixo durante a manhã desta quinta-feira (21), no Bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista detalhou que estava seguindo pela Rua Antônio Teodoro, quando entrou na Rua West Point. Logo após o cruzamento, a vítima teria saído de casa e andado em direção ao caminhão.

O homem colidiu com a lateral do veículo e caiu, momento em que sua perna acabou indo parar debaixo das rodas, sendo completamente esmagada. Ainda em seu relato, o condutor disse não ter visualizado o idoso, uma vez que ele teria ficado no ponto cego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo os atendimentos iniciais e encaminhando a vítima para a Santa Casa. Além do socorro, a Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram até o local.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na 3° Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

