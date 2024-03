O motorista de uma carreta identificado como Joacir Gomes Feitoza 68 anos, estava realizando o serviço de transporte de soja quando o veículo apresentou problemas no freio, resultando na morte do motorista, na noite dessa sexta-feira (8), na região de fazendas do distrito de Alto Caracol e Bela Vista a 110 Km de Jardim.

Conforme o Jardim MS News, na última viagem do transporte de soja, os freios da carreta travaram, momento em que Joacir entrou embaixo do veículo para fazer a manutenção.

Logo que a carreta começou a se movimentar, o motorista ainda tentou sair debaixo dela, mas acabou sendo esmagado pelas rodas. Ele foi socorrido por funcionários da fazenda e colocado dentro de uma caminhonete para ir em busca de socorro e encotraram o Corpo de Bombeiros de Bela Vista no caminho.

Já dentro da ambulância Joacir sofreu uma parada cardíaca sendo feito a sua reanimação, porém o idoso não resistiu chegando sem vida no hospital de Bela Vista.

Os policiais registraram o caso como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil do município.

O corpo foi encaminhado na madrugada deste sábado (9), ao IML (Instituto Médico Legal) de Jardim pela Pax Interpax, após a necrópsia foi levado ao município de Itaporã onde o idoso morava.

