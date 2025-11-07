Menu
Polícia

Idoso tenta matar dois funcionários de farmácia com golpes de faca em Campo Grande

Caso aconteceu após uma discussão diante de uma negativa de solicitação de corrida por aplicativo

07 novembro 2025 - 07h10

Idoso, de 65 anos, foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira, dia 6 de novembro, após tentar matar dois funcionários, de 20 e 26 anos, de uma farmácia na Avenida Hiroshima, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande.

O acusado se irritou com os jovens após ambos terem discuto diante de uma negativa de acionamento de uma corrida por aplicativo, que teria sido realizada pelo idoso.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os funcionários pediram para que o suspeito se retirasse do estabelecimento, o idoso ficou do lado de fora proferindo ameaças, quando retirou uma faca da mochila que carregava e disse "vocês vão agora".

O suspeito partiu para cima dos funcionários, mas os jovens entraram em luta corporal com o idoso e conseguiram desarmá-lo, detendo o agressor até a chegada da Polícia Militar. Foi verificado que o idoso sofreu cortes no rosto e lesões no ombro e no braço, decorrentes da contenção.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso para a Santa Casa, onde ele ficou hospitalizado sob custódia da PM.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para o local e recolheram a faca utilizada pelo idoso na tentativa de atacar os funcionários.

Vanguard - Sound

