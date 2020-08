Idoso tenta se matar no Aero Rancho

Um idoso de 71 anos, que terá a identidade preservada, tentou tirar a própria vida no final da tarde desta terça-feira (18), na residência onde mora, no bairro Aero Rancho.

De acordo com informações do registro policial, o idoso comprou dois galões de gasolina e jogou no carro, um fusca que estava na garagem, trancou o portão de sua residência e teria dito que iria se amarrar e atear fogo em tudo. Ele entrou dentro de casa e começou a colocar fogo, a fumaça saía por todas as partes da residência.

Populares conseguiram entrar na casa e retirar o idoso de dentro. O fogo se espalhou rapidamente e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou as chamas. O idoso foi encaminhado para uma unidade de saúde do bairro com queimaduras nos braços e ombro esquerdo.

O idoso confirmou que a intenção era tirar a sua vida e complementou que faz uso de remédios controlados. O caso foi registrado como tentativa de suicídio.

