Idoso tomba com caminhão em pedreira

Um idoso de 63 anos, que teve a identidade preservada, motorista de caminhão ficou ferido após tombar com o veículo na tarde de segunda-feira (22), em Costa Rica município de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo era de uso de uma pedreira da região, e manuseava areia e provavelmente tombou por causa do peso. A vítima foi retirada do caminhão por um amigo, que disse que o motorista não chegou a perder a consciência, mas não se lembrava do ocorrido.

Ele foi socorrido e encaminhado à Fundação Hospitalar com ferimentos leves na cabeça, e ficou internado em observação.

Ainda conforme apurado, o caminhão pertence a uma empresa com sede em Coxim e era usado na prestação de serviço à pedreira de Costa Rica.

