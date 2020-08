Idoso usa arma para disparar e conter agressões do filho dependente químico

Saiba Mais Polícia Vídeo: Mulher furta celular de gerente da Motorola no Shopping Norte Sul

A Polícia Militar foi acionada até a residência de um idoso de 67 anos,na noite de sexta-feira (21), no bairro Monte Castelo sob denúncia de que no local estava ocorrendo uma briga.



Quando chegou na residência, o idoso reatou a policia que seu filho de 41 anos é usuário de entorpecentes, e fez diversas agressões contra o pai lesionando o rosto os braços e as mãos.

Diante das agressões o pai pegou sua arma de fogo e efetuou três disparos para que o autor das agressões parasse.

O idoso entregou a arma e as munições para a guarnição, e juntamente com o filho, foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Na delegacia foi verificado que o autor das agressões tem um mandado de prisão em aberto na 2ª Vara de Família do Tribunal de Justiça.

Os policiais militares ainda disseram que “nenhuma marca de disparo foi constatada no local dos fatos”. O caso foi registrado na Depac como lesão corporal.

