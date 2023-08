Idoso vítima de espancamento morre após um mês internado na Santa Casa

Orivaldo Escobar Cabral, de 65 anos, morreu na tarde desta terça-feira (22) na Santa Casa, após ficar mais de um mês internado e ser vítima de espancamento ainda em julho. Ele havia dado entrada no hospital sem documentação, mas a ampla divulgação de notícias facilitou a identificação por parte dos médicos e da família.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada no dia 7 de julho, desacordada no bairro Vila Almeida com diversos ferimentos e foi encaminhado para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, mas diante da gravidade da situação, foi transferido para a Santa Casa.

Durante esse período, ele ficou sem identificação e a família só conseguiu reconhecê-lo devido à ampla divulgação que houve na imprensa e nas redes sociais. Ainda consta no registro, que após esse episódio, a família realizou várias visitas à vítima.

No entanto, na tarde de ontem, Orivaldo sofreu complicações clínicas e seu quadro evolui rapidamente, onde ele não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

