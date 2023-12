Idosa cai em fossa e fica 6h presa gritando por socorro em Paranaíba

Uma idosa, de 68 anos, ficou seis horas presa após cair dentro de uma fossa que ficava no quintal da sua casa, localizada no bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba. Ela teria passado a tarde gritando por socorro.

Conforme as informações iniciais, era por volta de 12h quando a idosa passava por cima da tampa, que quebrou com o peso do corpo dela. Com isso, a mulher caiu e parte do objeto ficou sobre ela. O local tem cerca de 2 metros de profundidade.

A idosa relatou ter gritado por socorro desde o acidente, mas foi ouvida apenas no final da tarde, cerca de 6h depois. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher, segundo o site RCN67.

Ela tem paralisia em parte do corpo e acabou sendo levada para a Santa Casa do município. A idosa não tinha ferimentos graves.

