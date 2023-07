Idosos ficam feridos após carro capotar diversas vezes na BR-376

Polícia Homem que matou ex-mulher com tijoladas na cabeça em Naviraí é preso

Polícia Homem é flagrado mantendo relações sexuais com cachorro em MS

Polícia Amantes do crime: Casal é preso por tráfico de drogas em conveniência

Polícia Parati tenta fazer conversão 'do nada', é atingido por carreta e capota na MS-040

Já sua esposa e companheira de viagem, de 71 anos, chegou a ficar presa às ferragens do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o salvamento da idosa. Ela teve escoriação pelo rosto e uma fratura exposta no braço direito.

Conforme o site MS News, o condutor, de 78 anos, teria perdido o controle de direção, fazendo com que o veículo Scort saísse da pista e capotasse diversas vezes. Por conta da dinâmica, ele acabou tendo alguns ferimentos leves no rosto.

O capotamento de um carro durante a tarde de quarta-feira (19), a rodovia BR-376, entre as cidades de Vicentina e Fátima do Sul, deixou um casal de idosos feridos.

Polícia AGORA: Jovem é baleado na barriga dentro da Invasão da Homex, no Centro-Oeste