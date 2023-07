Idosos são esmagados por elevador em clínica médica

Um casal de idosos acabou esmagado por um elevador de uma clínica na cidade gaúcha de Montenegro, localizada a 55 quilômetros da capital Porto Alegre (RS). O equipamento, que transportava cadeirantes, teve uma falha técnica e matou um dos idosos.

Segundo o Metrópoles, a vítima fatal foi identificada como Erineu Alves de Souza, de 94 anos. A esposa dele, que não teve o nome divulgado, sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi reanimada. Ela segue internada em um hospital.

Segundo o delegado André Roese, da Polícia Civil, a filha do casal levou ambos para uma consulta na clínica. Por uma falha técnica, a porta do elevador destravou mesmo sem o equipamento estar no andar correto.

Sem perceber o erro, os idosos entraram no elevador e, depois que a filha do casal fechou a porta, a plataforma destravou o sistema para que outro paciente descesse. Como estava trancado e não havia botão de pânico, o elevador continuou descendo e esmagou os idosos.

De acordo com a polícia, depois de um certo tempo, a filha conseguiu abrir o elevador e prestar os primeiros socorros. O idoso chegou a ser resgatado e levado a um hospital da cidade. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.



Deixe seu Comentário

Leia Também